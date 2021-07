OVERZICHT. Al meer dan 40 jeugdkampen geëvacueerd: “Het water stroomde door de tenten”

Zemst / Temse / Brasschaat / Harelbeke / Bornem / Glabbeek / Izegem / Lint / Knokke-Heist -

Het is sommige jeugdbewegingen echt niet gegund. Vorig jaar was er corona, nu komt het noodweer hun kamp verbrodden. Al meer dan 40 groepen werden geëvacueerd. Een twintigtal keerde vervroegd terug naar huis. Anderen hebben hun bivak verlaten en logeren tijdelijk op een drogere plaats. En donderdag wordt er nog een pak regen verwacht in delen van Wallonië en Limburg.