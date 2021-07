Waterellende is niet voorbij: “Er kan nog eens zoveel regen vallen in de komende 24 uur”

Verschillende delen van ons land verzuipen letterlijk. En de ellende is nog lang niet voorbij, vreest weerman Frank Deboosere. Op sommige plaatsen, zoals in Luik en Limburg, kan nog eens tot 50 tot 100 liter water per vierkante meter vallen.

Vooral Limburg en de Waalse provincies Luik, Namen en Luxemburg kregen het erg zwaar te verduren. De voorbije 24 uur viel daar lokaal 80 tot 100 liter water per vierkante meter. De gevolgen hebben we gezien. Water dat als riviertjes door de straten stroomt. Waterlopen die buiten hun oevers traden. En kampeerplaatsen waar het water tot aan de knieën staat.

“Wat Vlaanderen betreft kreeg Limburg de volle lading met de meeste neerslag in Kamme, deelgemeente van Riemst. Daar viel in 24 uur 50 liter water per vierkante meter, terwijl dat normaal 70 liter is op een volledige maand”, zegt Frank Deboosere.

Wallonië en vooral dan de regio Luik, werd het ergst getroffen. Daar is het leger zelfs ingezet en is de noodtoestand afgekondigd.

“En het ergste leed is nog niet geleden”, waarschuwt onze weerman. “Want de komende 24 uur kan er lokaal nog eens zoveel regen bijkomen als wat er nu al gevallen is. Tot 100 liter per vierkante meter. Als je weet dat de bodem al erg verzadigd is, weet je wat dat betekent. Nog meer ellende.”

“Opnieuw zal het zwaartepunt in het oosten van het land liggen. In Wallonië. Al mogen de Limburgers er ook nog niet gerust in zijn. Het wordt daar een dubbeltjes op zijn kant. In de Voerstreek kunnen ze zich ook best voorbereiden op watersnood”, klink het nog.

Vlaanderen blijft, op de provincie Limburg na dan, grotendeels gespaard. Het gaat nog wel veel regenen vannacht en morgen, maar zware ellende wordt niet verwacht.