Eindelijk officieel: Gianluigi Donnarumma is de nieuwe doelman van PSG

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het ook officieel: Gianluigi Donnarumma (22) verlaat jeugdclub AC Milan en trekt transfervrij naar Paris Saint-Germain. De Italiaanse doelman tekende er een contract voor vijf seizoenen en moet in Parijs de concurrentie aangaan met Keylor Navas.

Weken, zo niet maanden wordt er al gespeculeerd over een mogelijke transfer van Donnarumma naar de Franse hoofdstad. De doelman weigerde zijn contract bij Milan te verlengen en was daardoor al sinds begin deze maand al een vrije speler. Door het EK, waar hij verkozen werd tot Speler van het Toernooi, werd alles wat on hold gezet, maar volgens Italiaanse en Franse media zou de doelman al tijdens het toernooi zijn medische testen afgelegd hebben bij PSG.

Woensdagavond kwam er dan eindelijk de witte rook. Donnarumma ondertekende bij de Franse topclub een contract tot 2026. Na Sergio Ramos en Georginio Wijnaldum is hij al de derde transfervrije versterking van de Parijzenaars.

Donnarumma is een jeugdproduct van Milan, waar hij al op zijn zestiende debuteerde in de hoofdmacht. Hij speelde er in totaal meer dan 250 wedstrijden. Gisteren nam hij op sociale media al afscheid van de fans van de Milanese club.

