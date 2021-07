Oosterweelwerken mogen doorgaan, ook in vervuilde grond: “Kraanmannen die grond opscheppen, moeten die voorzichtig weer neerleggen”

Zwijndrecht -

De werken aan de Oosterweelverbinding mogen weer hervatten, ook in de vervuilde grond. Twee weken waren ze stilgelegd op last van Vlaams minister van Openbare Werken Lydia Peeters (Open VLD), in afwachting van het expertenrapport over de PFOS-vervuiling in de omgeving van de 3M-fabriek. Het plan van aanpak is nu goedgekeurd. “Kraanmannen die partijen grond opscheppen, moeten die voorzichtig weer neerleggen.”