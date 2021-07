Biden haalt uit naar Trumps “Grote Leugen” en inperkingen van stemrecht: “Je moet verlies aanvaarden”

Amerikaans president Joe Biden heeft dinsdag met een toespraak gereageerd op de “aanvallen op het stemrecht” die op meerdere plaatsen in de VS plaatsvinden naar aanleiding van Donald Trumps “Grote Leugen” over een gestolen verkiezing. “Dit is egoïsme. Republikeinen: kennen jullie geen schaamte?” Biden benadrukte de noodzaak voor een federale hervorming van de kieswet, die Trumps partijgenoten blokkeren in het Congres.

Een half jaar nadat zijn aanhangers de aanstelling van Joe Biden als nieuwe president tevergeefs probeerden tegen te houden door het Capitool te bestormen, houdt Donald Trump nog steeds vol dat Bidens winst de “Big Lie”, de Grote Leugen is. Hijzelf was de echte winnaar van de presidentsverkiezing in november 2020 en de Democraten stalen de overwinning van hem. Dat herhaalde Trump zondag nogmaals in een anderhalfuur lange speech op een congres voor conservatieven.

In de nasleep van zijn beweringen over massale kiesfraude, keurden al 17 staten intussen aanpassingen aan hun kieswetten goed en liggen nog honderden voorstellen op tafel. Die zouden fraude moeten bemoeilijken, maar perken volgens Democraten het stemrecht in, vooral van minderheden, die vaker Democratisch stemmen.

Foto: AP

In een gepassioneerde toespraak in Philadelphia haalde president Joe Biden, onder groeiende druk van zijn partijgenoten en burgerrechtenleiders, dinsdag zwaar uit naar die Republikeinse inperkingen én naar Trump. “Met hertelling na hertelling na hertelling, rechtszaak na rechtszaak, was de verkiezing van 2020 de meest nauwkeurig onderzochte in de Amerikaanse geschiedenis.” In al die onderzoeken en rechtszaken werd, ook door rechters “aangeduid door mijn voorganger”, geen bewijs gevonden dat het verkiezingsresultaat ondermijnde. “De Grote Leugen is juist dat: een grote leugen.”

Maar “we blijven een voorbeeld van de menselijke natuur op zijn slechtst zien, iets donkers en sinisters”. “Als je verliest in Amerika, aanvaard je de resultaten, volg je de grondwet. Je probeert opnieuw. Je noemt feiten niet ‘fake’ en probeert het Amerikaanse experiment niet neer te halen gewoon omdat je ongelukkig bent. Dat is geen staatsmanschap. Dat is egoïsme.” En dit onderdrukken van de democratie is het “meest on-Amerikaanse, on-democratische en on-patriottische” denkbaar.

“Aanslag op democratie”

De aanval op de democratie, die culmineerde in “het geweld en de dodelijke opstand aan het Capitool”, wordt voortgezet door Republikeinen die nieuwe kieswetten goedkeuren, aldus Biden. “Er is een aanslag aan de gang in Amerika vandaag, een poging om het recht om te stemmen in eerlijke en vrije verkiezingen te onderdrukken en ontwrichten.” Volgens Biden wil men “het zo moeilijk maken dat mensen helemaal niet stemmen”. “Dat is waar dit om draait.” Biden riep Republikeinen op om “in godsnaam” op te staan tegen de inperkingen van het stemrecht. “Kennen jullie geen schaamte?”

“We moeten de ‘For the People Act’ goedkeuren. Het is een nationale plicht.” Die federale hervorming van de kieswet zou onder meer “helpen de onderdrukking van kiezers in de staten te beëindigen”, de mogelijkheden uitbreiden om vervroegd te stemmen en campagnebijdragen transparanter maken. De Democraten proberen het wetsvoorstel door het Congres te krijgen, maar botsen daar op Republikeinse tegenstand. In de Senaat blokkeerden Trumps partijgenoten zelfs een debat erover.

Concrete actie om de ‘For the People Act’ door te duwen, zoals een einde aan de controversiële ‘filibuster’-tactiek om wetten te blokkeren, kondigde de president niet aan.

“Moedige” gevluchte Democraten

Na Bidens speech had vicepresident Kamala Harris een ontmoeting met een vijftigtal Democratische parlementsleden die zelf momenteel de stemming van een strengere kieswet blokkeren in Texas. Zij vertrokken daarvoor maandag uit hun staat en zijn naar eigen zeggen van plan zolang in Washington te blijven als nodig om de staatswetgeving te laten ontsporen en aan te dringen op een federale hervorming. Volgens Harris toonden zij “grote moed”.