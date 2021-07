Vroeger een toevluchtsoord voor nazi’s, straks het grootste waterpretpark van Zuid-Amerika

Middenin de jungle van Paraguay staat Hotel Tirol. Het levenswerk van een Vlaamse nazi, waar de kinderen Frickelo kamermeid of badmeester waren, en waar ’s werelds meestgezochte concentratiekampdokter in pyjama ontsnapte aan een commando van de Mossad. Dat voor de hele wereld gesloten is, maar waar wij mogen overnachten. Tussen de boeken over Duitse genetica en met de geest van Josef Mengele.