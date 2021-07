Burgemeester Molenbeek spreekt van “alternatieve publieke opinie”, die “vijandig is voor vaccin”

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - De vaccinatiecampagne in de Sint-Jans-Molenbeek gaat vooruit, maar slaagt er niet in door te dringen in een deel van de gemeenschap. Dat heeft Catherine Moureaux, de burgemeester van de Brusselse gemeente, woensdag verklaard tijdens een bezoek van Eurocommissaris voor Gezondheid Stella Kyriakides en ministers Frank Vandenbroucke en Alain Maron. Volgens Moureaux is er sprake van een “tweede publieke opinie die vijandig staat tegenover het vaccin, gevoed door tegenstanders op sociale media”.

Moureaux is zelf arts van opleiding, en heeft daarom sinds het begin van de coronapandemie alle zeilen bijgezet, vertelde ze. “Ik wist dat het erg moeilijk ging worden”, klonk het, verwijzend naar factoren als de armoedegraad, de bevolkingsdichtheid, de werkloosheidsgraad en de kleine oppervlakte van veel woningen in Molenbeek. Die moeilijke omstandigheden werden onder meer opgevangen door het solidariteitsplatform dat in de eerste coronagolf werd opgericht om voeling te houden met de bevolking, de workshops die georganiseerd werden om mondmaskers te leren maken en de oprichting van een testcentrum, aldus de PS-burgemeester.

Ook voor de vaccinatiecampagne werd een tandje bijgestoken: naast het lokale vaccinatiecentrum zijn er initiatieven om mensen nog dichter bij huis te vaccineren, bijvoorbeeld op de wekelijkse markt op donderdag.

Toch merkt Moureaux een verminderde motivatie bij een deel van de bewoners. Door de duur van de crisis zijn veel mensen moe en volgen ze de gezondheidsmaatregelen minder, en ook de vaccinatiecampagne stokt hier en daar door valse informatie die op sociale media wordt verspreid, vreest ze. “Er is een alternatieve publieke opinie gecreëerd met fake news, die haar informatie alleen nog haalt van sociale netwerken.” De burgemeester hoopt dat wie twijfelt zich toch nog over de streep laat trekken door sensibilisering, en dat ook jongeren zich zullen laten vaccineren. Die laatste groep is nu aan de beurt.

Voor een verplichte vaccinatie is Moureaux op dit moment geen vragende partij. Ze kreeg daarin bijval van Brussels minister van Gezondheid Alain Maron (Ecolo) en federaal minister Frank Vandenbroucke. “Verplichting is momenteel niet aan de orde. Je moet er ook voor opletten dat je mensen niet verder vervreemdt met dat soort maatregelen”, aldus Maron.