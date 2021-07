Britney Spears wil topadvocaat van Hollywoodsterren om haar haar vrijheid terug te geven (maar ook dat mag ze niet zelf beslissen)

Britney Spears zet nieuwe wapens in voor de slag om haar vrijheid. Na dertien jaar onder de bewindvoering van haar vader te staan, heeft ze er genoeg van. De zangeres wil weer zelf beslissingen nemen over haar leven. Daarom neemt ze topadvocaat Mathew Rosengart in de arm, een gehaaide raadsman die eerder al menig Hollywoodster verdedigde. Of beter: ze wíl Rosengart aanduiden als haar advocaat. Maar ook dat mag ze niet zomaar zelf beslissen.