Als straten rivieren worden: drone toont hoe Moelingen er na een dag vol regen uitziet

Voeren - De situatie in Moelingen (Voeren) is na een dag vol regen zeer kritiek. Met man en macht proberen buurtbewoners en brandweer de Berwijn in bedwang te houden. Bekijk onderaan de straffe dronebeelden. Zo’n 250 inwoners worden geëvacueerd.

In sommige woningen staat het water bijna tot op kniehoogte. De brandweer heeft in de loop van de dag nochtans geprobeerd om dammen aan te leggen van zandzakjes om zo de dorpskern te vrijwaren van het stijgende water. Maar in de loop van de avond hebben die dammen het begeven onder de druk van het water.

Daarop is beslist om een grote evacuatie-operatie op te zetten. Onder meer het Rode Kruis is ter plaatse.

Zo’n 250 mensen worden naar veiliger oorden gebracht.

Want de voorspellingen zijn niet echt positief. “Voeren blijft ook de komende 24 uur een probleem. We verwachten daar nog eens 70 tot 80 liter water per vierkante meter”, zegt weerman Frank Deboosere.

“De crisiscel besliste om uit voorzorg Moelingen-dorp te evacueren: de brandweer gaat op dit moment huis aan huis in de Berwijnstraat, Bijsstraat, Dorpsstraat, Driesch, Elzen en gedeeltes van de Voerenstraat en de Viséweg. Uit veiligheidsoverwegingen, raden de hulpdiensten de evacuatie sterk aan. Wie niet terecht kan bij familie of vrienden, zal opgevangen worden in blok E van de provinciale school van Voeren. De gemeente stuurde ook een BE-Alert uit om de inwoners van Moelingen te informeren”, zo luidt het in een mededeling.

“Ik ben zwaar onder de indruk, dit zijn de ergste overstromingen die Voeren tot nu toe gekend heeft, vertelt burgemeester Joris Gaens. “Dit overtreft de grote overstroming van juni 2018, die nog bij vele Voerenaars in het geheugen gegrift staat. Alle preventieve acties en grote inspanningen van de brandweer ten spijt, bleken we vandaag niet opgewassen tegen deze uitzonderlijke weersomstandigheden. Voorlopig is er ook nog geen beterschap op komst en dat maakt het zwaar. Ik wil alle Voerenaars een hart onder de riem steken en mijn steun betuigen bij deze verschrikkelijke situatie.”

Pompen heeft voorlopig weinig zin, zo klinkt het bij de brandweer, omdat een riviertje in de buurt buiten de oevers is getreden. Gehoopt wordt dat het water zelf zal wegtrekken. Maar woensdagavond regende het nog altijd hevig in de streek.

Bij brasserie De Berwien staat het water aan de lippen. Met handzakjes en een pomp proberen de eigenaars de brasserie droog te houden. Foto: Karel Hemerijckx

Na de overvloedige regenval loopt de rivier de Berwijn door het centrum van Moelingen. Foto: Karel Hemerijckx

Foto: Karel Hemerijckx

Foto: Karel Hemerijckx

Foto: Karel Hemerijckx

Het waterpeil stijgt nog steeds en heeft bijna de rand van de zandzakjes bereikt in de Withuisstraat in Moelingen. Foto: Karel Hemerijckx