Dario Van den Buijs (Beerschot) blijft positief na nederlaag tegen Utrecht: “Dit was een goede test voor ons”

Dario Van den Buijs verloor woensdagavond met Beerschot in de Memorial Marc Steenackers met 1-2 van het Nederlandse FC Utrecht. De 25-jarige verdediger speelde – op een glijpartij in de eerste helft na – een verdienstelijke wedstrijd en wil ondanks de nederlaag positief blijven. “We wisten dat Utrecht heel sterk is aan de bal.”

Dario Van den Buijs stond bij afwezigheid van Frédéric Frans in het hart van de vijfmansdefensie en speelde een verdienstelijke partij. “Ik denk dat ik kan terugblikken op een goede match. De trainer had aan mij gevraagd om achterin mijn mond open te trekken en dat heb ik dan ook gedaan. Het was onze bedoeling om de ruimtes klein te houden. We wisten dat Utrecht heel sterk is aan de bal. Voor de rust gaven we eigenlijk niet veel kansen weg, op mijn slippertje en het doelpunt na. We creëerden zelf ook enkele kansjes en scoorden nog tegen, maar helaas werd die goal afgekeurd.”

Na de rust diepte Utrecht de voorsprong verder uit. De aansluitingstreffer van Eleke kwam te laat. Voor het eerst sinds 17 oktober speelde Beerschot nog eens voor supporters in het Olympisch Stadion, maar het heeft dus niet mogen zijn. Utrecht ging er op de vierde editie van de Memorial Marc Steenackers met de trofee vandoor. “We keken er enorm hard naar uit om voor onze fans te spelen en wilden er echt het beste van maken. Dit was hoe dan ook een goede test voor ons. Of er aanvallend nog iets bij moet komen? Tja, we speelden vandaag zonder échte diepe spits. Sanyang speelde als valse 9 en deed dat niet slecht, maar het gevaar moet bij ons nog heel vaak via Holzhauser komen. Dat weet iedereen.”

Propere lei

Vorig seizoen kwam Van den Buijs weinig aan spelen toe bij Beerschot. Tijdens de winterstop koos hij ervoor om uitgeleend te worden aan Fortuna Sittard. Is hij dit seizoen met een propere lei begonnen? “Dat moet je aan de trainer vragen. Ik weet niet of ik vandaag een stand-in was voor Fré (Frans, red.). Ik vind dat ik ook samen met Fré kan spelen, zoals ik ook samen met Jan (Van den Bergh, red.) kan spelen. Ik weet dat zij er vorig jaar stonden en dat ik mij in de basisploeg zal moeten knokken. Ik werk er alleszins hard voor, dat maakt het hopelijk toch iets moeilijker voor de trainer om een beslissing te nemen.”