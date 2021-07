De hel barst los in het oosten en zuiden van het land: “De brandweer kan ons niet helpen, we zullen wel zien wat ervan overblijft als we terug komen”

Straten die op rivieren lijken, drijvende wagens en mensen die hun ondergelopen huizen ontvluchten. Het lijkt wel alsof de hel is losgebroken in het zuidoosten van het land. En het ziet er niet naar uit dat het snel zal beteren, want er wordt nog flink wat regen verwacht. “Het enige dat we nu kunnen doen, is wachten en hopen dat het niet erger wordt, als dat zelfs al mogelijk is.”