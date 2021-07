In grote delen van België regent het pijpenstelen. Al meer dan vijftig jeugdkampen werden ontruimd, talloze straten staan blank en het einde van de ellende lijkt nog niet in zicht. Ook in de Ardennen regent het hevig, en dat heeft ook de familie Planckaert getroffen. Hun terrein in Lesterny, een dorp in de provincie Luxemburg, staat deels onder water. Dat deelt Francesco Planckaert op Instagram.