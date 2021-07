Meer regen dan in hele maand, “en het is nog niet gedaan”

Straten als kolkende rivieren, ondergelopen huizen en weggespoelde auto’s. In de zwaarst getroffen regio Luik viel in de afgelopen 24 uur maar liefst 80 tot 90 liter water per vierkante meter. Dat is meer dan wat er gemiddeld in een maand valt. Maar ook Limburg bleef niet gespaard. In Riemst viel 70 tot 80 liter, in de Voerstreek nog iets meer. Van het weerstation van Spa, dat zwaar getroffen is, krijgt het KMI zelfs tijdelijk geen informatie meer door, zegt weerman David Dehenauw.

“En het is nog niet gedaan”, waarschuwt het KMI. Limburg en Luik krijgen er nog een pak water bij. “Op sommige plaatsen ongeveer nog eens zoveel als wat er al gevallen is. De ellende is dus nog niet voorbij”, vreest weerman Frank Deboosere.

De regenzone schuift ook langzaam op richting het oosten van de provincies Antwerpen en Vlaams-Brabant, waar lokaal 30 tot 50 liter per vierkante meter kan vallen.

Dat is veel, maar Deboosere verwacht daar geen grote problemen. Omdat de bodem daar nog niet zo verzadigd is als in het oosten van het land, waar een depressie al dagen blijft hangen, zodat de regen altijd op dezelfde plaatsen valt.