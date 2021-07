Ruim dubbel zoveel migranten in zee overleden op weg naar Europa

Van januari tot eind juni zijn minstens 1.146 migranten die Europa probeerden te bereiken, omgekomen op zee. Dat zegt de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) woensdag. Het gaat om meer dan een verdubbeling ten opzichte van de eerste helft van 2020, toen de organisatie 513 overlijdens registreerde.

Volgens het IOM is het aantal migranten dat de Middellandse Zee naar Europa probeerde over te steken, in de eerste jaarhelft met 58 procent toegenomen.

Directeur Antonio Vitorino roept Europese landen op om “de reddingsinspanningen uit te breiden”, in “voorspelbare ontschepingsmechanismen” te voorzien en de toegang tot veilige en legale migratie te garanderen.