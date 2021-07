Vlaams Parlement schaft lokale opkomstplicht definitief af

Bij de volgende lokale verkiezingen in 2024 is niemand nog verplicht om naar de stembus te gaan. Het Vlaams Parlement heeft daarvoor definitief het licht op groen gezet. De meerderheidspartijen hebben het decreet “lokale democratie” in de plenaire vergadering goedgekeurd.

Naast de afschaffing van de opkomstplicht (zowel voor gemeente als provincie) komt er ook een nieuw systeem van lokale coalitievorming. De lijst met de meeste stemmen krijgt het initiatiefrecht om een bestuursmeerderheid te vormen, en de stemmenkampioen van de grootste fractie binnen die meerderheid wordt automatisch burgemeester.

De hervormingen stonden in het Vlaams regeerakkoord en zijn een stokpaardje van regeringspartij Open VLD. Tegen de plannen om de opkomstplicht af te schaffen was er de voorbije weken protest ontstaan. Een groep politicologen sprak in een open brief van “een historische vergissing” en ook binnen CD&V bestond daarover ongenoegen. De vrees is dat de betrokkenheid van kiezers afneemt als ze niet meer naar de stembus moeten gaan. Voor de Vlaamse, federale en Europese verkiezingen blijft het vooralsnog verplicht om naar de stembus te gaan.