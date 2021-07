KRC Genk wil Iké Ugbo als vervanger voor Paul Onuachu

Om te anticiperen op een vertrek van topschutter Paul Onuachu verkent Genk momenteel de spitsenmarkt. Het heeft daarbij zijn oog laten vallen op de Nigeriaan Iké Ugbo.

De 22-jarige spits van Chelsea, die vorig seizoen uitgeleend werd aan Cercle Brugge en in totaal 17 keer scoorde, gaat zijn laatste contractjaar in op Stamford Bridge en mag/moet verkassen. De clubs staan voor hem in de rij. West Ham, Fulham, Eintracht Frankfurt, Feyenoord en PSV zijn maar enkele gegadigden. Maar in plaats van op een zak met geld, aast de speler zelf naar verluidt op speelminuten en zou hij daarom Genk verkiezen. Afhankelijk van de bron zou hij tussen 3 en 5 miljoen euro plus een percentage op de meerwaarde bij doorverkoop moeten kosten. Afwachten of Ugbo zijn carrière in België voortzet.