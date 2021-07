“Ierland gaat vennootschapsbelastingtarief verhogen”

Ierland zal later dit jaar zijn lang aangehouden vennootschapsbelastingtarief van 12,5 procent verhogen, hebben regeringsbronnen tegen de Irish Examiner gezegd. Zij verwachten dat verhoging van het huidige tarief, waarvan momenteel formeel in Ierland gevestigde multinationals profiteren, onderdeel wordt van een nieuw OESO-belastingovereenkomst in oktober.

Eerder deze maand bereikten de G7- en de OESO-landen overeenstemming over de belangrijkste aspecten van een mondiale belastingdeal. Invoering van een minimaal vennootschapsbelastingtarief van 15 procent is een van die aspecten.

LEES OOK. Internationale minimumbelasting op komst: historische deal of pleister op houten been? (+)

In mei gaf de Ierse minister van Financiën Paschal Donohoe in een interview met Sky News nog aan dat het huidige tarief van 12,5 procent “een langetermijnverbintenis is voor de regering”, die hoogstens bereid was “de impact van een nieuw wereldwijd minimumtarief van 15 procent te bespreken”.

Geen buitenbeentje of paria

Inmiddels wordt binnen de regering dus anders gedacht over de kwestie. “Ierland zal blijven pleiten voor de rechten van kleine landen om enig concurrentievoordeel te behouden, maar we willen geen buitenbeentje zijn in een mondiale belastingovereenkomst”, zei een minister tegen de Irish Examiner.

Andere regeringsbronnen zeiden volgens de krant dat het niet de moeite waard is om een ”internationale paria” te worden, waardoor er momentum is ontstaan voor het instemmen met een tarief van 15 procent, al dan niet “met enige flexibiliteit”, bijvoorbeeld door het tarief iets later dan andere landen te laten ingaan.