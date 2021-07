In Eupen, in de Oostkantons, heeft de hevige regenval woensdag het leven gekost aan een 22-jarige man. Dat bericht de krant Grenz-Echo op basis van de autoriteiten.

De twintiger sprong met een zwemband in het snel stromende water in de wijk Nispert en werd vervolgens een tijdlang vermist. Later vonden de hulpdiensten zijn lichaam in een beek in de buurt van de Rotenberg. Hij kon niet meer gereanimeerd worden.