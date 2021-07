15-jarig meisje meegesleurd door Ourthe in Rendeux: hulpdiensten met man en macht op zoek

In Marcourt, in de gemeente Rendeux in de provincie Luxemburg, wordt volop gezocht naar een 15-jarig meisje dat gisteravond in de rivier de Ourthe gevallen zou zijn. Dat meldt de commandant van de reddingszone, Stéphane Thiry.

Het meisje zou op vakantie geweest zijn in een vlakbij gelegen vakantiecentrum. Ze was met enkele anderen aan het spelen toen ze in de Ourthe zou gevallen zijn en werd meegesleurd door de sterke stroming. “De politiezone Famenne-Ardenne doet momenteel onderzoek om de vermiste persoon te identificeren”, verklaart Thiry.

Bij de zoekactie worden duikers, brandweerlieden en drones uit de reddingszone ingezet. Ook de hulp van politiezone Famenne-Ardenne is ingeschakeld. Voorlopig zonder resultaat.