Nice haalt Nederlandse international Calvin Stengs weg bij AZ

Nice neemt de Nederlandse international Calvin Stengs over van AZ. Dat maakte de Zuid-Franse club woensdag bekend. De 22-jarige winger tekende een contract voor vijf jaar. Met de transfer is naar verluidt een som van 12 tot 15 miljoen euro gemoeid.

Stengs is een jeugdproduct van AZ. In december 2016 debuteerde hij er in het eerste elftal. Sindsdien speelde hij 113 wedstrijden. Daarin was hij goed voor 24 goals en evenveel assists.

?? L'OGC Nice est heureux d’annoncer l’arrivée de Calvin Stengs en provenance de l'@AZAlkmaar !



?? https://t.co/G2i08IgoZE



???? pic.twitter.com/XpmeApEXEm — OGC Nice (@ogcnice) July 14, 2021

Stengs heeft zeven interlands gespeeld voor Oranje, maar zat voor het afgelopen EK niet in de selectie. Wel bereikte hij eind mei met Jong Oranje de halve finales van het EK U21.