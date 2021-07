Ook catastrofe door zondvloed in Duitsland: tot 30 vermisten nadat huizen instorten, meerdere doden gemeld

Ook in Duitsland leidt de extreme regen tot catastrofes. Vooral de Eifelstreek krijgt enorme hoeveelheden water te verduren. Volgens de politie van Koblenz zijn vier mensen overleden. Elders in de Eifel zijn twee brandweerlui omgekomen.

In de regio Ahrweiler zijn vier mensen overleden als gevolg van de extreme neerslag. De omstandigheden zijn nog onduidelijk. In het dorp Schuld, nabij Adenau in de Eifelstreek, zijn door de overvloedige regen zes huizen ingestort. Nog eens 25 woningen worden bedreigd en staan op punt te bezwijken. De lokale politie noemt de situatie chaotisch. In totaal zijn 30 mensen vermist. Heel wat mensen zitten vast op daken.

Nog in de Eifel, in het stadje Waxweiler, zitten vijf personen vast op hun dak door het water. Het water rond hun woonst kolkt te hard en dus moeten ze per helikopter gered worden. In Messerich zijn reddingswerkers in de problemen geraakt. Zij werden verrast door het snelle water, kwamen met hun voertuig vast te zitten en moesten op het dak kruipen in afwachting van hulp. Daar is de Nims, een riviertje van amper 2 meter breed, buiten de oevers getreden. Momenteel is de Nims 200 meter breed, aldus nog SWR.

Twee brandweerlieden verdronken

In Altena, een klein dorpje onder Dortmund, is woensdag een brandweerman om het leven gekomen. De 46-jarige man had net een persoon uit het water gered, maar terwijl ze de drenkeling in een voertuig aan het laden waren, werd de brandweerman meegesleurd door het water. Zijn collega’s konden hem redden, maar alle hulp kwam te laat.

Eerder is niet veel verderop (in dezelfde regio Märkischer Kreis) nog een brandweerman om het leven gekomen. Hij zakte in elkaar tijdens een reddingsoperatie. De 52-jarige man werd nog gereanimeerd, maar ook voor hem kwam alle hulp te laat.