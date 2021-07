Het rugnummer is bepaald en duel met Lukaku staat gepland: aankondiging van Sambi Lokonga bij Arsenal komt dichterbij

De transfer van Albert Sambi Lokonga van Anderlecht naar Arsenal komt nu wel heel dichtbij. De middenvelder van paars-wit zat de afgelopen dagen in quarantaine in afwachting van de overstap en een officiële aankondiging zal niet lang meer uitblijven. Net als bij Anderlecht zal Lokonga bij Arsenal met het nummer 48 op de rug spelen, een verwijzing naar de postcode van zijn geboortestad Verviers (4800). Er ligt voor hem een contract van vijf seizoenen klaar in Londen.