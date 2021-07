Tiental huizen ingestort in Luikse gemeente Pepinster: nog geen duidelijkheid over slachtoffers, brandweer raakt niet ter plaatse

In de gemeente Pepinster, in de provincie Luik, zijn een tiental huizen ingestort als gevolg van de extreme neerslag. Dat meldt de burgemeester. Het is nog niet duidelijk of er slachtoffers zijn.

De getroffen woningen staan langs de rivieren de Hoegne en de Vesdre, die buiten hun oevers getreden zijn. “Het waterpeil in de Vesdre en de Hoegne is spectaculair gestegen. De stroming en de neerslag zijn zo sterk dat de funderingen van een tiental huizen inzakten. Meerdere woningen zijn ingestort, we bekijken momenteel hoe we de getroffenen kunnen redden”, zegt burgemeester Philippe Godin.

De aanwezige bewoners zijn dus nog niet gered kunnen worden. “Op dit moment weten we nog niet om hoeveel mensen het gaat, ik wacht op de laatste inlichtingen van de hulpdiensten”, aldus Godin.

De civiele bescherming en veiligheidsdiensten proberen ter plekke te komen met boten. De getroffen buurt is bijzonder quasi onbereikbaar over de weg. En ook met de traditionele brandweersloepen lukt het niet. “De stroming is te sterk. We sturen nu gemotoriseerde boten naar daar.” Een interventie per helikopter blijkt onmogelijk.

Hier en daar duiken zelfs beelden op van mensen die wachten op hulp op het dak van een woning.

Bewoners deelden ondertussen volgende beelden van de ravage via sociale media.