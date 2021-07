De Luikse gemeente Pepinster is zwaar getroffen door de hevige regenval van de afgelopen dagen. Een gezin filmde hoe het water in de straten enorm hoog staat. Om veilig te zijn, vluchtten ze met zijn allen naar de eerste verdieping van hun huis. “Het is een echt drama, het water stijgt hier erg snel”, klinkt het wanhopig.