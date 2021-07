Ook Durbuy is fel getroffen door het noodweer. Dat toont Marc Coucke op Twitter.

Coucke is (mede-)eigenaar van verschillende toeristische sites en horecagelegenheden in het Ardeense dorpje. Hij deelde donderdagmorgen een beeld van de toestand in ‘zijn’ Durbuy. “Dank aan wie aan ons denkt, sterkte aan mijn team”, luidt het.