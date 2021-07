Leuven / Kessel-Lo - In Kessel-Lo heeft een buschauffeur opmerkelijke beelden gemaakt.

Op de beelden is te zien dat het water in het wandelpad van de bus al centimeters hoog staat, hoewel de deuren gesloten zijn en de bus leeg is. De buschauffeur in kwestie kon er zelf nog om lachen. “Het is hier precies een zwembad”, zegt hij. Alle bussen die door Kessel-Lo reden, moesten omrijden door het hoge waterpeil.