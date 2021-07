Zuid-Afrika wil 25.000 militairen inzetten na dagen van geweld

Het Zuid-Afrikaanse ministerie van Defensie staat klaar om nog eens 25.000 militairen te mobiliseren tegen de gewelddadige protesten in delen van het land.

Alle beschikbare reservisten zullen marsorders krijgen, aldus het leger in een verklaring. Dat zou tot een van de grootste militaire operaties in 27 jaar in Zuid-Afrika leiden. Minister van Defensie Nosiviwe Mapisa-Nqakula bracht het parlement eerder op woensdag op de hoogte van de operatie, aldus zender eNCA. Het plan moet nog worden goedgekeurd door president Cyril Ramaphosa.

In zwaargetroffen gebieden waren al 5.000 soldaten ingezet om de politie te steunen. De politie vond in een voorwijk van Durban ook een grote hoeveelheid munitie. “Sommige mensen bereiden zich voor op de oorlog”, aldus de minister bevoegd voor de politie, Bheki Cele.

De havenstad Durban en de provincie KwaZulu-Natal zijn zwaar getroffen door het geweld. Burgergroepen namen het recht in eigen handen om hun huizen en zaken te beschermen.

In grote gebieden in Zuid-Afrika brak chaos uit na de veroordeling en opsluiting van gewezen president Jacob Zuma een week geleden. De protesten mondden uit in plunderingen, brandstichting en geweld. Zeker 72 mensen zijn omgekomen.