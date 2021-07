Lazio-doelman blijkt naast keeper ook … zingende Pinguïn te zijn

Dat Pepe Reina een degelijke doelman is, is al jaren geweten. Maar dat de doelman van Lazio ook een aardige noot kan zingen, bleek woensdagavond. Toen werd de Spanjaard immers ontmaskerd als ‘de zingende pinguïn’ in de Spaanse versie van The Masked Singer.

Pepe Reina zong in de muziekshow, waar de juryleden moeten raden wie onder het kostuum schuilgaat, een traditioneel Spaans liedje. “Ik moest dit gewoon doen”, lachte de doelman nadat hij ontmaskerd werd. “Heerlijk om jullie hier sprakeloos te zien zitten.” Reina werd maar door één jurylid herkend. De anderen vermoedden dat Andres Iniesta in het kostuum zat. “Toen jullie dachten dat ik Iniesta was, dook ik een beetje ineen. Ik zou over lijken gaan om hem dit te zien doen.”

De Spanjaard heeft de smaak duidelijk te pakken, want na de show vroeg Reina zich af of Eurovision niet de volgende stap moet zijn.

Meditando seriamente si el siguiente paso es Eurovisión ?????? ¡Ha sido un lujazo participar en @MaskSingerA3! Lo he pasado en grande ?????? Un saludo de vuestro pingüino flamenco ?????? #MaskSinger7 pic.twitter.com/2ZFXu9UBVp — Pepe Reina (@PReina25) July 14, 2021

Ook Reina’s voormalige Liverpool-ploegmaat Peter Crouch zag het optreden van zijn ex-collega met plezier aan. “Yes, Pepe!”, tweette de cultspits, die ooit al aangaf dat Reina z’n go to karaokepartner was.