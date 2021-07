Mensen vluchten het dak op: “Kom ons alstublieft redden, het water blijft stijgen

In Pepinster zijn donderdagmorgen een tiental huizen ingestort onder de druk van het wassende water. Intussen zitten heel wat inwoners nog opgesloten in eigen huis. Sommige moesten zelfs op hun dak kruipen, de enige plaats waar het water nog niet reikt. Ze zijn de wanhoop nabij. Op sociale media staan heel wat noodkreten van de bedreigde mensen en hun vrienden en familie die om een snelle redding schreeuwen.

“Kom ons alstublieft redden. We zitten hier serieus in de problemen. Er is overal water. Het hele huis is ondergelopen. Het water stijgt zienderogen. Er zijn kinderen bij ons. Het is een echt drama. Kom ...