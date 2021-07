VIDEO. Nu ook hevige regenval in Vlaams-Brabant: “Rampzalige toestanden”

De zware regenval van de voorbije dagen en uren veroorzaakt intussen ook in Vlaams-Brabant ernstige problemen. De burgemeesters van Glabbeek en Geetbets hebben het over “rampzalige” en “nooit eerder geziene” toestanden, terwijl de brandweer van Leuven de handen vol heeft met noodoproepen. Ook in andere gemeenten staan straten onder water, maar daar lijkt de situatie minder nijpend.

“De toestand is rampzalig”, zegt burgemeester Jo Roggen van Geetbets. “We staan al enkele uren in het water en het ziet er niet naar uit dat dat meteen gaat verbeteren. In de Hogestraat staat het water over een afstand van een kilometer tot een meter hoog, maar er zijn nog verschillende andere kritieke punten. Via de Gete krijgen we water binnen dat uit Limburg en Wallonië komt, en er komt nog heel wat op ons af.” (lees verder onder de video)

Ook Glabbeek kampt intussen met ernstige overlast, meldt burgemeester Peter Reekmans: “De toestand is chaotisch, dit heb ik nog nooit meegemaakt. Zowat alle straten staan onder centimeters water en we hebben al verschillende straten moeten afsluiten. Voorlopig valt het qua ondergelopen huizen en kelders nog mee, maar dit is sowieso een ramp.”

In Leuven heeft de brandweer al meer dan 150 oproepen gekregen voor ondergelopen kelders of lekkende daken.

