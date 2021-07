Onafhankelijk onderzoek naar beveiliging Peter R. de Vries

De Nederlandse ontslagnemende minister van Justitie Ferd Grapperhaus laat een onafhankelijk onderzoek doen naar de beveiliging van Peter R. de Vries. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Tjibbe Joustra, die eerder voorzitter was van de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Hij moet de feiten rond de bewaking van de neergeschoten misdaadjournalist verzamelen. De Vries werd al langer bedreigd.

Grapperhaus wil dat er “volledig zicht is op de vraag welke informatie op welk moment bij welke (overheids)partij beschikbaar was en in hoeverre op basis van deze informatie passend geacteerd is”. Het onderzoek staat los van het strafrechtelijk onderzoek waarin twee verdachten vastzitten.

De verdachten zijn een 35-jarige Pool uit Maurik (Gelderland) en een 21-jarige man uit Rotterdam. De Rotterdammer is de vermoedelijke schutter.

De 64-jarige de Vries werd vorige week dinsdagavond neergeschoten in de buurt van het Amsterdamse Leidseplein en werd zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht.