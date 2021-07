Arjen Robben gaat na comeback van één seizoen terug op voetbalpensioen: “Moeilijke beslissing”

Arjen Robben kapt ermee. Vorige zomer kondigde de Nederlandse winger nog wel zijn comeback aan, maar na een door blessure geplaagd seizoen heeft hij nu besloten om de schoenen opnieuw aan de haak te hangen. Afgelopen seizoen speelde hij zeven wedstrijden voor Groningen.

Het klonk zo mooi. Na een jaar afwezigheid kriebelde het vorige zomer opnieuw bij Arjen Robben. De winger die in zijn carrière successen behaalde bij Groningen, Chelsea, Real Madrid en Bayern München, wilde nog één keer alles uit de kast halen en besloot een comeback te maken. Dat deed hij bij Groningen, de club waar de Nederlander doorbrak. Meteen werd hij er op handen gedragen en de abonnementenverkoop schoot de lucht in. Een onverdeeld succes werd zijn comeback evenwel niet.

Net als voor zijn eerste pensioen, bleef blessureleed de rode draad door zijn comeback. Op het moment dat hij effectief opnieuw speelminuten vergaarde, waren we al half september, en meteen viel de 96-voudige international terug geblesseerd uit. Een maand later stond hij terug op het veld, maar opnieuw gooide een blessure snel roet in het eten. Het duurde tot het slot van de competitie vooraleer we terug vlagen van de echte Robben te zien kregen. In Nederland werd op een bepaald moment zelfs geopperd om hem mee te nemen naar het EK. Dat kwam er (logischerwijs) niet van, waardoor het met 1-0 verloren play-off-duel tegen Utrecht uiteindelijk de laatste minuten uit zijn carrière waren.

Op sociale media lichtte Robben zijn beslissing toe: