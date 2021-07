Nederlandse misdaadjournalist Peter R. de Vries (64) overleden

De Nederlandse misdaadjournalist Peter R. De Vries is overleden. Dat meldt zijn familie. De Vries werd op dinsdag 6 juli neergeschoten op straat in Amsterdam en is nu bezweken aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. Hij werd 64 jaar.

“Peter heeft geknokt tot het einde, maar heeft de strijd niet kunnen winnen. Hij is omringd door de mensen die hem liefhebben overleden. Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: On bended knee is no way to be free. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar”, staat in een statement van zijn familie en partner.

Foto: ROBIN UTRECHT

Peter R. - van Rudolf - de Vries was op dinsdag 6 juli te gast bij RTL Boulevard, waarna hij via de Lange Leidsedwarsstraat in Amsterdam terug naar zijn auto wandelde. Rond 19.30 uur werd hij daar neergeschoten. Sindsdien lag hij in kritieke toestand in het ziekenhuis, maar donderdag is hij uiteindelijk bezweken aan zijn verwondingen.

Voor de aanslag op de Vries zijn twee verdachten opgepakt. Een van hen is de neef van een veroordeeld lid van de bende van onderwereldkoning Ridouan Taghi, die naar verluidt een ‘moordlijst’ heeft waar de Vries op stond omdat hij een erg belangrijke rol speelde in het onderzoek naar de activiteiten van de man.

De Vries was de bekendste Nederlandse misdaadjournalist. Hij had jarenlang een eigen tv-programma en hielp door zijn werk talrijke zaken oplossen. Daarnaast trad hij ook op als vertrouwenspersoon van kroongetuigen en was hij ook actief als makelaar in het voetbal.

