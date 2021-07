De ravage na enkele dagen hevige regen in ons land is enorm. Vooral Limburg en Luik hebben gedeeld in de klappen. De straten staan er blank, auto’s drijven door de straten en het water staat tot aan de eerste verdieping van de huizen. Dronebeelden tonen hoe erg de situatie in Pepinster is.

