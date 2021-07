DE GROTE JUPILER PRO LEAGUE-POLL. Wie wordt kampioen? Wie degradeert naar 1B? En wie wordt topschutter? Laat het ons weten

Het EK voetbal is nog maar net afgelopen, of daar staat het nieuwe voetbalseizoen in de Jupiler Pro League alweer voor de deur. De transfermarkt mag dan pas sluiten op 31 augustus, toch willen wij bij Sportwereld.be graag al een polsen naar uw verwachtingen. Kroont Club Brugge zich voor het derde jaar op rij tot kampioen? Wie volgt Paul Onuachu op als topschutter? En welke speler ontpopt zich tot revelatie? Geef uw mening in onze korte enquête.

Drie op een rij voor blauw-zwart?

Club Brugge werd het voorbije seizoen voor de tweede keer op rij Belgisch landskampioen. De troepen van Philippe Clement leken lange tijd ongenaakbaar, maar de straffe zegereeks van bekerwinnaar KRC Genk in de Champions play-offs maakte het seizoensslot toch nog onverwacht spannend. Ook het ambitieuze Antwerp en het vernieuwde Anderlecht trekken met titelambities het nieuwe seizoen in. Wie trekt er aan het langste eind?

Philippe Clement pakte zijn tweede titel op rij bij blauw-zwart. Foto: Isosport

De vloek van 1B

Ze ontsprongen enkele keren op rij de dans, maar het afgelopen seizoen zakten Moeskroen en Waasland-Beveren onherroepelijk naar 1B. Kampioen Union en Seraing maakten de omgekeerde beweging en mogen zich opmaken voor een avontuur in de hoogste voetbaldivisie. Kunnen beide promovendi meteen bevestigen in 1A? En wat doen ploegen zoals Cercle Brugge, Eupen en STVV?

Union keert na een afwezigheid van 48 jaar opnieuw naar eerste klasse. Foto: BELGA

Spannende strijd om top vier

De plekjes in de top vier zijn duur. Vraag dat maar aan seizoensrevelatie KV Oostende, dat maar nipt naast de Champions play-offs greep. Wel bij de vier gelukkigen waren Club Brugge, Antwerp, Anderlecht en KRC Genk. Ook topclubs AA Gent en Standard willen na een rotseizoen terug aansluiting vinden met de top. Krijgen we een nieuwe machtsverhouding bovenaan?

KV Oostende en coach Alexander Blessing verrasten het voorbije seizoen vriend en vijand en misten de top vier maar net. Foto: RUDY DECLERCK

Wie volgt Onuachu op?

De kans dat Paul Onuachu dit seizoen zijn topschutterstitel verlengt lijkt ons bijzonder klein. De boomlange spits kiest zo goed als zeker voor een buitenlands avontuur na zijn indrukwekkende 33 doelpunten in de competitie. De vraag is alleen: wie neemt er de fakkel over? Lukas Nmecha (Anderlecht) trok naar de Bundesliga, maar ook Roman Yaremchuk (AA Gent) en Thomas Henry (OHL) genieten buitenlandse interesse. Kan Gianni Bruno na zijn straf seizoen bij Zulte Waregem bevestigen bij AA Gent? En wat doen spelers als Bas Dost (Club Brugge), Michael Frey (Antwerp) en Yuma Suzuki (STVV)? Spanning verzekerd.

Er stond geen maat op Paul Onuachu (KRC Genk): de Nigeriaanse spits maakte maar liefst 33 doelpunten in de competitie. Foto: BELGA

Nieuwe gezichten

Een nieuw seizoen betekent ook een pak nieuwe gezichten. Heel wat clubs toonden zich al bedrijvig weken bedrijvig op de transfermarkt. Nog een opvallende trend: steeds meer clubs zetten ook in op eigen jeugd. Welke nieuwkomer, jeugdspeler of bankzitter ontpopt zich meteen tot verrassende sterkhouder bij zijn club? Vul hieronder zelf de naam van de speler in.