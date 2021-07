PODCAST. Waarom de ene roddel de krant haalt en de andere niet: Liesbeth Van Impe over het privéleven van politici

Het Punt van Van Impe blikt vlak voor het politiek reces terug op het voorbije jaar. Hoe hebben de Vlaamse en federale regering het in dit coronajaar gedaan? Wat ging goed en waar vertonen de coalities barstjes? Wat ging fout en wie neemt daar verantwoordelijkheid voor? Dat laatste is volgens hoofdredacteur Liesbeth Van Impe een probleem. “Kijk naar Veerle Heeren. Als een gewone mens een professionele fout maakt, dan moet die sancties en mogelijk zelfs ontslag vrezen. Sint-Truidens burgemeester Veerle Heeren (CD&V) gaat even met een ziektebriefje aan de kant staan en keert terug nog voor het onderzoek is afgerond, alsof er niets aan de hand is. Dat krijg je toch niet uitgelegd?”

Naar goede gewoonte schotelen we onze hoofdredacteur ook nog wat lastige vragen voor. In een nieuw boek over de regeringsonderhandelingen komt een gênant verhaal uit de privésfeer van de premier aan bod. Waarom zwijgen klassieke media daar doorgaans zedig over? Staan ze zo niet ten dienste van politici? En is het niet hun taak om ook het privégedrag van politici aan de kaak te stellen? Liesbeth Van Impe legt uit wat de afwegingen zijn.

Vanaf donderdag 2 september zijn we er helemaal terug met een nieuw seizoen van Het Punt van Van Impe.