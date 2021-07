Beerschot: Sanusi en Noubissi halen competitiestart niet, groen licht voor Bourdin

Ryan Sanusi en Marius Noubissi zullen zaterdag 24 juli niet inzetbaar zijn voor de eerste competitiematch van Beerschot tegen Cercle Brugge. Dat zei Peter Maes donderdagmiddag op een persconferentie in het Olympisch Stadion. Pierre Bourdin heeft dan weer groen licht gekregen om opnieuw te trainen.

Volgens Peter Maes zal Beerschot klaar zijn voor de competitiestart. “Op fysiek vlak zijn we klaar. We hebben zeven weken hard gewerkt om deze groep het komende seizoen zo veel mogelijk blessurevrij te houden”, aldus de Kielse T1. “Tegen Utrecht konden een aantal jongens de volle negentig minuten aan, zonder fysiek verval. Het fundament staat er, nu gaat het over de keuzes die de spelers maken op het veld. We willen in eerste instantie goed in blok staan, maar de bedoeling is wel degelijk om vooruit te voetballen.”

Maes ging ook dieper in op enkele individuele blessuregevallen. “Ryan Sanusi is goed aan het revalideren, maar hij zal nog drie tot vier weken nodig hebben om wedstrijdfit te geraken. Marius Noubissi heeft vorig jaar weinig gespeeld en wil snel terugkeren. We willen hem nu twee weken blessurevrij houden, tot dan laten we hem geen wedstrijdminuten meer maken. Suzuki was vorig jaar lang gekwetst en we volgen hem goed op, maar hij start in principe zaterdag in onze laatste oefenwedstrijd tegen Fortuna Sittard. Pierre Bourdin heeft dan weer groen licht gekregen om individueel te trainen.”