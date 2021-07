Politici en journalisten reageren massaal op het overlijden van Peter R. de Vries: “Hij was een moedige strijder tegen onrecht”

Er komen heel wat reacties op het overlijden van de Nederlandse misdaadverslaggever Peter R. de Vries. Hij overleed donderdag op 64-jarige leeftijd aan zijn verwondingen nadat hij op 6 juli werd neergeschoten in het centrum van Amsterdam.

De Nederlandse eerste minister Mark Rutte reageert op Twitter op het overlijden van De Vries. “Dit mogen en zullen we in Nederland nooit tolereren. We zullen alles op alles zetten om de misdaad met alle mogelijke middelen te bestrijden. Deze laffe daad mag niet onbestraft blijven.”

Het overlijden van Peter R. de Vries raakt mij diep. Het is bijna niet te bevatten. Mijn gedachten zijn bij zijn gezin, zijn familie, vrienden, collega’s, alle mensen die dichtbij hem stonden en ik wens ze heel veel sterkte toe op dit onvoorstelbaar moeilijke moment. pic.twitter.com/FKQ8aBjW2i — Mark Rutte (@MinPres) July 15, 2021

Aan Peter R. de Vries zijn we verplicht ervoor te zorgen dat het recht zijn beloop krijgt. Dit mogen en zullen we in Nederland nooit tolereren. We zullen alles op alles zetten om de misdaad met alle mogelijke middelen te bestrijden. Deze laffe daad mag niet onbestraft blijven. — Mark Rutte (@MinPres) July 15, 2021

Ook de Nederlandse minister van Justitie, Ferd Grapperhaus, plaatste een reactie op Twitter en spreekt van “een moedig man” die vermoord werd.

Zeer getroffen door het overlijden van Peter R. de Vries. Een moedig man is dood, vermoord. Mijn gedachten zijn bij zijn familie, collega’s en vele vrienden. pic.twitter.com/GMyxLuUCdH — Ferd Grapperhaus (@ferdgrapperhaus) July 15, 2021

Fractieleider van de Nederlandse ChristenUnie, Gert-Jan Segers, schrijft op Twitter: “Het verlies van deze scherpe journalist maakt pijnlijk duidelijk dat we als rechtsstaat tegenover niets ontziende misdadigers staan in een strijd die we niet mogen verliezen.”

En PVV-leider Geert Wilders reageert: “Wat een verschrikkelijk verdrietig nieuws. Heel veel sterkte en condoleances voor alle familieleden, vrienden en collega’s. Rust zacht.”

“Moedige strijder tegen onrecht”

De Nederlandse GroenLinks-leider Jesse Klaver spreekt over het verlies van een “moedige strijder tegen onrecht” en noemt De Vries “een voorbeeld voor velen en een groot verlies voor Nederland.”

Thomas Bruning, algemeen secretaris van de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ), noemt De Vries een voorbeeld en een onvermoeibaar strijder voor rechtvaardigheid.

De Nederlandse omroep RTL laat in een verklaring weten dat het overlijden van de misdaadreporter “een onbeschrijfelijk groot verlies” is. “Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar Peters familie, zijn partner en al zijn dierbaren. En naar iedereen die is geraakt door zijn moed, menselijkheid en vastberaden strijd voor het recht”, aldus de omroep. “Peters invloed blijft sterker dan welke daad van haat ook. Hij was nog lang niet klaar en wij kunnen hem niet missen. We zullen vrijuit blijven spreken over misstanden en onrecht in de samenleving, zoals hij zijn hele leven heeft gedaan. Peter is voor altijd in ons hart.”

Saskia Belleman, rechtbankverslaggever bij De Telegraaf, schrijft op Twitter: “Vreselijk verdrietig nieuws. Een crime fighter is niet meer.”

“Vechter, doorzetter”

Misdaadverslaggever John van den Heuvel reageert op Instagram. “De vechter, doorzetter, hulpverlener, topjournalist, liefdevolle en trotse (groot)vader, collega, crimefighter en steun en toeverlaat voor velen is niet meer.” Hij noemt De Vries een voorbeeld en een bron van inspiratie. “Voor zijn vakgenoten maar ook voor een ieder die rechtvaardigheid, moed en vrijheid van meningsuiting net zo’n warm hart toedragen als Peter.”

Misdaadjournalist Jan Meeus van het NRC reageert ook op het overlijden van Peter R. de Vries. “Rust zacht Peter”, schrijft hij. “Mijn gedachten zijn bij de familie, geliefden, vrienden en directe collega’s. Dit is een onvoorstelbaar verlies.”

Het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren noemt Peter R. de Vries “een icoon voor de Nederlandse journalistiek en ongekende steun voor talloze mensen”. Dat laat het bestuur, onder leiding van NOS-hoofdredacteur Marcel Gelauff, donderdag weten in een reactie op het overlijden van de misdaadverslaggever.

“Droevig en wraakroepend nieuws”

Ook in ons land klinkt er veel ongeloof voor het overlijden van de bekende misdaadreporter. Zo schrijft minister van Justitie Vincent Van Quickenborne dat het “droevig en wraakroepend nieuws” is.

Peter R. de Vries overleden. Droevig en wraakroepend nieuws. Maar we zullen ons nooit door criminelen laten intimideren.



Zoals de Italianen zeiden na de brutale moorden op twee legendarische anti-maffiarechters: "Je hebt hen niet gedood. Hun strijd loopt verder op onze benen." — Vincent Van Quickenborne (@VincentVQ) July 15, 2021

Hans Vandendriessche, hoofdredacteur van persagentschap Belga, drukt zijn steun uit en zegt trots te zijn op de man.

« Peter heeft geleefd naar zijn overtuiging: ’On bended knee is no way to be free’. We zijn onnoemelijk trots op hem en tegelijkertijd ontroostbaar » #peterrdevries pic.twitter.com/w1mbhKHg9Z — Hans Vandendriessche (@HansVDD) July 15, 2021

Isabel Albers, hoofdredactrice van de krant De Tijd, reageert op Twitter en noemt het een zwarte dag voor de journalistiek.

En ook minister van Binnenlandse Zaken, Annelies Verlinden, heeft gereageerd op het overlijden van De Vries.