Wout Bru ziet restaurant en hotel in Durbuy helemaal onderlopen: “De schade kan in de miljoenen oplopen”

Het water in Durbuy heeft vreselijke schade veroorzaakt in Le Sanglier des Ardennen, het hotel en restaurant van Marc Coucke en Wout Bru in Durbuy. “De schade kan tot in de miljoenen oplopen”, zegt de sterrenchef.

“Een drama”, noemt Bru het. Er stond binnen meer dan acht meter water. “Echt alles stond onder water.” De Ourthe is buiten zijn oevers getreden, wat ook in Durbuy leidt tot ongeziene wateroverlast. Zwaar getroffen is onder meer Le Sanglier des Ardennes, het restaurant en hotel van Marc Coucke en Wout Bru. Die laatste zegt dat de schade tot in de miljoenen kan oplopen. “Het is niet te overzien”, zegt de sterrenchef. “We hebben de duurste wijnen nog gered.”