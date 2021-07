Minister Verlinden kondigt federale fase rampenplan af, premier De Croo: “Apocalyptische beelden”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) heeft naar aanleiding van de zware overstromingen in ons land de federale fase afgeroepen. Dat betekent dat het crisisbeheer vanaf nu op nationaal niveau gebeurt en het Nationaal Crisiscentrum alle hulpverlening coördineert. De minister verklaarde dit donderdag tijdens het vragenuurtje in de Kamer.

Verlinden zei ook dat ze woensdagavond laat Europese hulp heeft ingeroepen en dat de solidariteit groot is, ook van onze buurlanden, hoewel ook hun grensgebieden worden getroffen. Ons land heeft vooral boten en reddingshelikopters nodig om mensen te kunnen redden. Frankrijk, Oostenrijk, Luxemburg en Italië zijn al ingegaan op de vraag. Duitsland bekijkt het nog. Donderdag al komen er vanuit Frankrijk en Italië toestellen aan.

Koning Filip

De minister van Binnenlandse Zaken gaat in de loop van de namiddag samen met koning Filip getroffen gebieden bezoeken om er de getroffen mensen een hart onder de riem te steken en de hulpdiensten te bedanken. Ondertussen staat ze in permanent contact met de provinciegouverneurs en het Crisiscentrum. “Er wordt echt alles aan gedaan om met man en macht te vechten tegen het wassend water, zelfs met risico op het eigen leven. De situatie wordt minuut per minuut opgevolgd,” klonk het.

Verlinden noemde de situatie zeer precair. “De schade zal zeer groot zijn.” Net zoals premier Alexander De Croo roemde ze de golf van solidariteit, zoals van brandweerkorpsen – zoals dat van Antwerpen – dat aan de andere kant van het land gaat bijspringen. “Ook de Civiele Bescherming spaart kost noch moeite om materiaal ter beschikking te stellen.”

Apocalyptisch

Premier De Croo had het over apocalyptische beelden. “Het is duidelijk dat we ons tegenover zo een natuurkracht zeer klein en kwetsbaar voelen. Onze gedachten gaan dan ook uit naar iedereen die zwaar getroffen is. Veel mensen lijden, zitten in zeer moeilijke omstandigheden en zien hun huis, hun hebben en houden en hun levenswerk op enkele minuten tijd door het water kapot gaan.”

De eerste minister benadrukte nog dat we zo’n overstromingen de laatste decennia niet hebben meegemaakt. “Ik ga niet vooruitlopen op de wetenschappelijke analyse, maar het is wel zo dat het IPCC-klimaatpanel er al verschillende keren op heeft gewezen dat extreme weerfenomenen door klimaatopwarming meer en meer zullen voorkomen. Wij nemen dit zeer serieus, maar laten we nu eerst het maximale doen om mensen en families te helpen”, besloot de premier.