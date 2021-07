De Croo: “Stijgende besmettingen zijn niet alarmerend”

Het aantal besmettingen met COVID-19 is de afgelopen dagen opnieuw overal in het land stijgen, maar er is geen reden tot paniek. Dat liet premier Alexander De Croo donderdag uitschijnen in de Kamer. De besmettingen zetten zich voorlopig niet door in de ziekenhuisopnames en de vaccinatiecampagne gaat goed vooruit, stelde de premier gerust.

Premier Alexander De Croo kreeg donderdagnamiddag in de Kamer verschillende vragen over het volgende Overlegcomité. Dat zou vrijdag samenkomen om de coronamaatregelen voor de komende maanden te bekijken, maar zal dat door de rampzalige overstromingen in grote delen van het land pas volgende week doen.

Toch lichtte de premier donderdag al een tipje van de sluier. De besmettingen stijgen inderdaad, maar dat is niet alarmerend, zei hij. Dat komt omdat de cijfers zich voorlopig niet vertalen in ziekenhuisopnames, omdat de vaccinatiecampagne “voorbeeldig” verloopt en omdat alle studies aantonen dat de vaccins ook werken tegen de nieuwe coronavarianten zoals de deltavariant, die intussen verantwoordelijk is voor 66 procent van de besmettingen in ons land. “We bekijken de situatie van dag tot dag, maar gezien de huidige situatie is er geen enkele reden tot paniek”, klonk het.

Reden tot voorzichtigheid is er volgens De Croo wél, al hoeft dat niet te betekenen dat er ook verstrengingen moeten komen. “We moeten goed begrijpen dat zolang niet het overgrote deel van de bevolking volledig beschermd is, er bepaalde plaatsen zijn met een risico. We gaan op het Overlegcomité van volgende week voor een voorzichtige aanpak, maar ik zie niet in waarom we nieuwe beperkingen zouden invoeren.” Dat dat in sommige van onze buurlanden wel gebeurt komt omdat die versoepelingen hebben ingevoerd die er in België nooit zijn geweest, bijvoorbeeld voor het nachtleven, en die ze nu moeten terugdraaien, zei de premier.

Daarnaast moet het Overlegcomité volgens de eerste minister ook bekijken of de verdedigingslinies die er zijn - bijvoorbeeld voor terugkerende reizigers - voldoende sterk zijn. Coronacommissaris Pedro Facon zei eerder deze week al dat slechts één op de drie reizigers die zich moeten laten testen na terugkeer dat ook effectief doet.