Vandenbroucke blijft hameren op testen van jongeren die op kamp vertrekken

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) blijft hameren op het testen van jongeren voor ze op kamp vertrekken. Dat deed hij donderdag in de Kamer. “Wanneer ons mobiele testteam van de Universiteit Antwerpen vaststelt en blijft vaststellen dat bij een op twee preventieve screenings voor jeugdkampen kinderen besmet zijn, dan is het verstandig om te zeggen dat je voor jeugdkampen vertrekken de jongeren gaat testen”, zei hij. “Daar help je ze ook mee, en je stelt de ouders gerust, dus ik pleit daar sterk voor.”

Vandenbroucke riep eerder al op tot het testen van jongeren die op kamp vertrekken. Dat is volgens de Vooruit-vicepremier noodzakelijk omdat de besmettingscijfers op dit moment vooral stijgen onder kinderen en jongeren. Dat is ook de groep die nog niet gevaccineerd is tegen COVID-19. “Dat is geen kwestie van schuld, maar als die tendens zich doorzet stijgt de kans dat kwetsbare personen die nog niet volledig gevaccineerd zijn besmet geraken”, antwoordde hij donderdag in de plenaire vergadering van de Kamer na vragen van François De Smet (DéFI), Catherine Fonck (cdH), Florence Reuter (MR), Nawal Farih (CD&V), Maggie De Block (Open VLD) en Peter De Roover (N-VA).

Nochtans kreeg Vandenbroucke eerder al het deksel op de neus van Vlaams minister van Jeugd Benjamin Dalle (CD&V). “We gaan de spelregels niet veranderen tijdens de match”, liet hij maandag optekenen in De Ochtend op Radio 1.

Het Overlegcomité - dat normaal morgen/vrijdag had moeten plaatsvinden maar door het noodweer in verschillende regio’s in het land uitgesteld is naar volgende week - zal volgens Vandenbroucke in elk geval voorzichtigheid aan de dag moeten leggen. “De race van de vaccinatiecampagne is verre van gewonnen. We moeten nu niet per se drastische maatregelen nemen, maar de vrijheden die we hebben moeten we wel serieus nemen en beveiligen door onze verdedigingslinies te versterken, onder meer door beter te controleren op reizen, quarantaine en isolatie en preventieve testing, ook voor jongeren die op kamp vertrekken. Daar ligt nog werk op de plank.”