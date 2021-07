De race om jaar gratis kipnuggets, de wildste 48 uur en een ban voor het leven: 15 jaar Twitter in 15 legendarische tweets

Een blauw vogeltje en een boodschap van maximaal 140 tekens. Daar begon het vijftien jaar geleden mee voor de microblogsite Twitter. Ondertussen is het uitgegroeid tot één van de meest gebruikte sociale mediaplatformen ter wereld. Tot voor kort nog dé favoriete plek van Donald Trump, maar ook zonder hem kan je er nog steeds terecht voor de nodige twitterrelletjes, hashtags en kattenfilmpjes. Vijftien jaar Twitter in vijftien legendarische tweets.

Jaar gratis kippennuggets

Vier jaar geleden vroeg Carter Wilkerson aan fastfoodketen Wendy’s hoeveel retweets hij moest hebben voor een jaar gratis kippennuggets. Het antwoord: 18 miljoen. Dat aantal haalde hij niet, maar met 3,1 miljoen heeft hij wel het retweet-record op zijn naam staan. Én kreeg hij van Wendy’s toch zijn nuggets.

De eerlijkheid gebiedt ons wel te zeggen dat het echte record (alsook de tweede plek) voor de Japanse miljardair Yusaku Maezawa is. Maar hij kreeg zijn miljoenen retweets simpelweg door geld weg te geven.

HELP ME PLEASE. A MAN NEEDS HIS NUGGS pic.twitter.com/4SrfHmEMo3 — Carter Wilkerson (@carterjwm) April 6, 2017

Chadwick Boseman

De dood van Blackpanter-acteur Chadwick Boseman (43) bracht een golf aan emoties teweeg. Hij stierf na een lange strijd met darmkanker. De tweet waarin zijn familie zijn dood bevestigde is met 7,3 miljoen vind-ik-leuks de meest gelikete tweet allertijden.

“Was Bradley’s arm maar langer”

In 2014 haalde actrice Meryl Streep haar 18de Oscarnominatie binnen. Presentatrice Ellen DeGeneres wou haar graag nog een record bezorgen en nam daarom de ‘meest bekende’ selfie ooit. Op de foto stonden Streep en Degeneres zelf, maar ook Angelina Jolie, Brad Pitt, Julia Roberts, Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Lupita Nyong’o, Kevin Spacey, Jared Leto en Channing Tatum.

If only Bradley's arm was longer. Best photo ever. #oscars pic.twitter.com/C9U5NOtGap — Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) March 3, 2014

Voor het leven verbannen

De liefde voor Twitter was groot bij de voormalige Amerikaanse president Donald Trump. Maar na de gewelddadige bestorming van het Capitool begin 2021 was het gedaan met de pret. Op basis van enkele tweets besloot het platform hem permanent te verbannen.

Foto: twitter Trump

Foto: twitter Trump

Terug naar het begin

De allereerste tweet ooit is die van de huidige topman en mede-oprichter van Twitter Jack Dorsey. Hij verkocht die tweet onlangs als een uniek digitaal certificaat (een niet vervangbare token of NFT) voor 2,9 miljoen dollar (2,45 miljoen euro).

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

Globaal marktonderzoek

Sauzenproducent Heinz voerde in 2018 een gigantisch marktonderzoek uit door in een poll op Twitter te vragen of ze hun Mayochup, een mix van ketchup en mayonaise, ook moesten uitbrengen in de Verenigde Staten. Op 48 uur tijd zagen 1 miljard mensen de tweet, en ook bijna een miljoen brachten hun stem uit. En zo belandde de Mayochup in de winkelrekken.

Want #mayochup in stores? 500,000 votes for “yes” and we’ll release it to you saucy Americans. — H.J. Heinz & Co. (@HeinzTweets) April 11, 2018

Boybandliefde

Een korte liefdevolle boodschap van de ene One Direction-zanger aan de andere. Meer is het niet. Maar door de massale fans van de boyband kreeg de tweet 2,8 miljoen retweets en 1,5 miljoen likes, en schreef hij daardoor een stukje geschiedenis, net na de selfie van DeGeneres in aantallen.

Always in my heart @Harry_Styles . Yours sincerely, Louis — Louis Tomlinson (@Louis_Tomlinson) October 2, 2011

Beursadvies

Veel moet Tesla-topman Elon Musk niet doen om de financiële wereld te beïnvloeden. Enkele maanden geleden zorgden verschillende bizarre tweets van de miljardair ervoor dat de waarde van Bitcoin en enkele andere cryptomunten flink naar beneden ging.

Van Twitter naar het grote scherm

In 2015 deed Aziah ‘Zola’ Wells haar boekje open op Twitter over de wildste 48 uur van haar leven. In 148 tweets vertelde ze over hoe een ontmoeting met een vermoedelijke paaldanseres tot seks, prostitutie, gangsters, pooiers, kidnapping en moord leidde. Haar verhaal werd uiteindelijk zelfs verfilmd en verscheen onlangs op het grote scherm.

Foto: twitter Aziah

‘Letermeke’

Zeggen dat voormalige premier Yves Leterme het twitteren niet meteen in de vingers had, is een understatement. Zo plaatste hij geregeld privéberichten openbaar op zijn profiel, waardoor al zijn volgers konden meelezen.

Foto: rr

#metoo

“Als je seksueel geïntimideerd of aangerand werd, schrijf dan ‘ik ook’ als reactie op deze tweet.” Dat schreef Alyssa Milano op Twitter in 2017. De actrice reageerde zelf met #metoo, en startte zo een wereldwijde beweging in de strijd tegen seksueel grensoverschrijdend gedrag.

If you’ve been sexually harassed or assaulted write ‘me too’ as a reply to this tweet. pic.twitter.com/k2oeCiUf9n — Alyssa Milano (@Alyssa_Milano) October 15, 2017

“Four more years”

Een simpele foto van Michelle en Barack Obama met de woorden “nog vier jaar”, dat was de overwinningstweet na de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2012. Een tijd lang was het de meest populaire tweet aller tijde, tot hij van de troon werd gestoten door de selfie van Ellen DeGeneres.

Kings of Twitter

Een lijstje over Twitter is bijna niet volledig zonder de mannen van K-popband BTS te vernoemen. Van de top 30 meest geretweete tweets staan er 19 op hun naam, en elke tweet die ze de wereld insturen haalt minstens één tot twee miljoen likes. Ze worden daarom ook niet voor niets vaak de ‘Kings of Twitter’ genoemd.

Kattenfoto’s

Dat het internet voornamelijk werd uitgevonden om naar kattenfilmpjes te kijken, weten we ondertussen allemaal. En in 2015 kwam dat tijdens een grote politieactie in de zoektocht naar de voortvluchtige Salah Abdeslam goed van pas. Er mocht geen gevoelige informatie gelekt worden, en dus overspoelden Belgen de hashtag #Brusselslockdown met kattenfoto’s.

Voor de katten die ons gisteren geholpen hebben... Alsjeblieft! #BrusselsLockdown pic.twitter.com/QlwY9EtzEZ — Federale Politie (@federalepolitie) November 23, 2015

Er was eens… een hashtag

#blacklivesmatter, #jesuischarlie, #icebucketchallenge, #thedress,... zijn niet meer weg te denken van het internet. En dat begon allemaal bij Chris Messina, die in 2007 de eerste hashtag gebruikte. Het leek hem leuk om zo discussies te groeperen. De rest is geschiedenis.