Peter Maes mikt met Beerschot op play-off 2, en hoopt op komst Benito Raman: “Maar liefde moet van twee kanten komen”

In het Olympisch stadion van Beerschot heeft hoofdcoach Peter Maes donderdag voor het eerst vooruitgeblikt op het nieuwe voetbalseizoen. Maes wil met Beerschot op de top acht mikken - goed voor deelname aan play-off 2 - en hoopt ook op de komst van “iemand van het kaliber van Benito Raman” als versterking.

Beerschot was tijdens de vorige jaargang lang een van de revelaties van de Jupiler Pro League, maar zakte nadien nog weg naar de negende plaats. De Antwerpse club hoopt nu opnieuw op een stabiel seizoen. “Een start zoals vorig jaar zou natuurlijk fantastisch zijn”, zegt Maes. “Maar het komt er nu op aan te bevestigen gedurende een langere periode en een seizoen te spelen zonder diepe dalen.”

Woensdag verloor Beerschot nog een voorbereidingsmatch tegen het Nederlandse FC Utrecht. “Maar qua intensiteit en kwaliteit was dat de perfecte voorbereiding”, vindt Maes. “De wil om te werken is er. Alleen in balbezit moeten we nog verzorgder spelen.”

Zoals haast elke coach hoopt ook Maes dat zijn club nog een of meerdere versterkingen aantrekt. Beerschot werd de voorbije dagen in verband gebracht met Benito Raman, die in 2013 al eens voor de club speelde, toe op huurbasis van AA Gent. “Iemand van zijn kaliber is zeker welkom, daarvoor sta ik op de eerste rij”, stelt Maes. “Maar de liefde moet natuurlijk van twee kanten komen.”