Kunnen we ons wapenen tegen dit natuurgeweld? “Extra dijken bouwen zou het probleem alleen maar verergeren”

Weggespoelde auto’s, mensen rillend op hun daken en een burgemeester die zijn inwoners vraagt om de stad te verlaten. De waterellende in grote delen van het land is niet te overzien. De regenval is van een uitzonderlijke hevigheid, maar door een warmer wordend klimaat zal extreem weer vaker voorkomen. Is ons land wel voorbereid? Kunnen we ons überhaupt wapenen tegen zo’n zondvloed? Wij vroegen het aan professor waterbouwkunde Patrick Willems (KU Leuven).