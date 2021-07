Tientallen vakantiehuisjes in Ardennen beschadigd, campings geëvacueerd

Vijf campings van Vacansoleil geëvacueerd, tachtig huisjes van Ardennes-étape beschadigd: het oprukkende water treft ook vakantiegangers in de Ardennen.

Met de start van het bouwverlof draait het vakantieseizoen nu echt op volle toeren. Maar wie van plan is om dit weekend naar de Ardennen te trekken, ziet zijn vakantie mogelijk in het water vallen. Bij Ardennes-étape, met circa 2.000 vakantiehuisjes een van de grootste aanbieders, zijn tachtig verblijven beschadigd door het water. “Een twintigtal zullen we deze zomer niet meer kunnen aanbieden”, zegt woordvoerder Joris Vandendooren.

Het aantal annulaties zou bij Ardennes-étapes voorlopig beperkt blijven, net als bij Belvilla, dat bijna 1.300 huisjes heeft in de Ardennen. “We zijn voorlopig alle betrokken huisjes en gasten aan het inventariseren”, klinkt het daar.

Bij Vacansoleil zijn vijf van de zeven campings in de Ardennen geëvacueerd. “We hebben mensen omgeboekt naar een nieuwe camping of ze zijn naar huis”, zegt de woordvoerster. “We zijn nu aan het bekijken om alles zo snel mogelijk weer te openen. De ene camping kan al dit weekend open, terwijl de laatste pas op 23 juli heropstart.”