Protesten Cuba: regering komt met toegeving

Op Cuba heeft premier Manuel Marrero drie dagen na historische demonstraties woensdag een eerste maatregel aangekondigd om de gemoederen op het eiland te bedaren. Inwoners die terugkomen uit het buitenland, zullen tijdelijk niet belast worden op levensmiddelen, hygiënische producten en geneesmiddelen die ze in hun valiezen invoeren.

De maatregel geldt tot 31 december, verklaarde Marrero tijdens een televisieoptreden naast president Miguel Diaz-Canel en verscheidene ministers. Er geldt geen limiet op de waarde van de ingevoerde producten.

Zondag waren duizenden mensen in verschillende Cubaanse steden op straat gekomen tegen de onderdrukking en de haperende economie op de autoritair geleide eilandstaat. Aanleiding is onder meer het gebrek aan medicijnen en voedsel. Het vergemakkelijken van de toegang van basisgoederen tot het eiland was een van de eisen van de manifestanten.

Bij de demonstraties viel zeker één dode. Volgens lokale onafhankelijke media zijn dat er meer en werden duizenden mensen opgepakt, soms met geweld.

