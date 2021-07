Opvallend: Italiaanse ploegen mogen vanaf volgend seizoen niet langer in groene truitjes voetballen

Opvallend: volgens Football Italia heeft de Serie A beslist dat Italiaanse clubs vanaf het seizoen 2022-2023 niet meer in groene truitjes mogen spelen. Die nieuwe regel komt er nadat televisiezenders hun beklag hadden gedaan.

Doordat groene truitjes te hard opgingen in de groene grasmat, hadden televisiezenders het lastig om de wedstrijden goed in beeld te brengen. Daarom werd er bij de Serie A aangedrongen op de nieuwe maatregel, die pas in voege treedt vanaf het seizoen 2022-2023.

Zo hebben ploegen nog een seizoen lang de tijd om na te denken over de kleuren van hun truitjes volgend seizoen. Vooral voor Sassuolo, een ploeg waarvan de clubkkleuren groen en zwart zijn, kan dat nog een probleem worden. Afgelopen seizoen hadden ook Lazio en Atalanta uitshirts met groene tinten.