Het dossier dat níet kan wachten tot na de vakantie: ‘neutrale zone’ moet einde maken aan hongerstaking

Vooraleer de regering volgende week in verlof gaat, moet er een oplossing zijn voor de 450 mensen zonder papieren die in hongerstaking zijn. Dat is de boodschap van de linkse meerderheidspartijen PS en Ecolo aan CD&V-staatssecretaris Sammy Mahdi. Die probeert de situatie nu via een “neutrale zone” te ontmijnen. Het is nog afwachten of dat lukt.