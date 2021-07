De grote catastrofe in het ‘kleinste stadje’ van het land: horeca-uitbaters Durbuy zien levenswerk verdwijnen

“In een half uur tijd stonden we tot ons middel in het water. En kijk nu. Alles is kapot. De schade loopt in de miljoenen.” Ook Durbuy ontsnapt niet aan de zondvloed. Van sterrenchef Wout Bru tot de kleinste restaurantuitbater: na anderhalf jaar corona konden ze éindelijk weer klanten ontvangen. Tot het centrum gisterochtend plots één grote kolkende rivier werd. “Los van het financiële, is dit psychologisch nog het zwaarst. Hoe kom je zoiets te boven na zo’n jaar?”